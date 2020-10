Grande in Champions League, medio-piccolo nella Liga, dove naviga a metà classifica. Il Barcellona, dopo aver perso nel Clasico col Real Madrid e aver poi sconfitto la Juventus a Torino, oggi non è andato oltre l'1-1 sul campo dell'Alaves. Il gol di Luis Rioja ha permesso ai padroni di casa di andare all'intervallo sopra di un gol, nel secondo tempo ci è voluto il pareggio firmato da Antoine Griezmann (giocatore peraltro molto in difficoltà nel contesto blaugrana) per evitare il secondo ko di fila in campionato alla formazione di Koeman.