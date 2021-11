. E' uno dei profili che il club bianconero sta valutando già per gennaio, per dare una svolta al suo centrocampo. Lui, in scadenza con il Borussia Mönchengladbach, non rinnoverà il contratto ed è pronto a partire. La Juventus cerca un centrocampista centrale, se possibile per gennaio, e nella sua ricerca si è fermata anche in Germania: il primo nome è quello di Axel Witsel, il vero preferito di Allegri in agosto, mai arrivato e che forse mai arriverà. 33 anni a gennaio, non è il profilo ideale per un club che ne cerca di più giovani. Ecco perché Zakaria, che invece ne sta per compierne 25, rischia di imporsi come obiettivo numero uno. Il preferito, in tal senso, è sempre stato Tchouaméni del Monaco, ancora più giovane e con margini di miglioramento da top player, ma visti i costi il colpo sembra sempre più difficile.- Mediano classico, recupera palloni e riparte con grande velocità, pur senza troppa tecnica. E' duttile a sufficienza per fare, in caso di necessità, il difensore centrale, ed è il più veloce nella stagione del Borussia: 34,51 chilometri orari. Zakaria può essere lui il nome giusto per la Juve perché è nel gruppo dei più seguiti, scrive la Gazzetta. E il segnale arriva chiaro anche da Max Eberl, d.s. del Gladbach, che a GladbachLive ha detto:, anche subito. Dove? Anche il Liverpool si è interessato e la Premier League sembra disegnata per lui, ma la Juve si può giocare le sue chance, soprattutto liberandosi di Ramsey.