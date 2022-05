Le parole di Di Maria a Espn, dopo l'ultima apparizione con la maglia del Psg:



LA JUVE - "La Juventus prima di tornare a Rosario? No, sono tranquillo, c'è tempo, devo pensare. Non è solo una mia decisione. Ho sempre pensato a me stesso e alla mia famiglia. Farò la scelta migliore per tutti: le mie 2 figlie, mia moglie ed io".