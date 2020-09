12









Un'accusa gravissima, specie se reiterata. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, già molto noto tra juventini e antijuventini per le sue continue frecciate al club bianconero, è intervenuto anche per commentare il caso Suarez, bersagliando la Juve. L'esame di lingua italiana sostenuto dal Pistolero è al centro di un'indagine (avviata nel febbraio 2020) per reati di rivelazione di segreti d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ed altro. In sostanza, ci sarebbe una truffa dietro la sua prova, i cui contorni erano stati concordati prima dell'esame stesso, così come le domande e i punteggi, assegnati ancor prima dello svolgimento.



Un fatto che ha scatenato la bufera e anche molti commenti, tra questi quelli di Ziliani, che ha subito attaccato la Juventus. Ecco le sue dure parole: