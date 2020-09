Luis Suarez sta trattando col Barcellona per liberarsi dal club blaugrana e trasferirsi alla Juventus, passaporto permettendo. Un'ulteriore testimonianza della sua forte volontà bianconera arriva da Indykaila News, che svela il rifiuto del centravanti uruguayano verso una squadra inglese. Pare infatti che Suarez sia stato contattato dal tecnico del Leicester Brendan Rodgers, che in passato ha allenato il Pistolero al Liverpool. Il giocatore avrebbe in ogni caso declinato. Il suo futuro sembra sempre più vicino alla Continassa, almeno nelle intenzioni. La Juve ha intenzione di offrirgli un contratto che si avvicini ai 10 milioni di euro a stagione per due anni con opzione per il terzo.