Una voce dall'Uruguay: "Suarez vuole andare alla Juve!". Insistono, sono convinti. L'attaccante classe '87 è in uscita dal Barcellona dove è in atto una vera e propria rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche Leo Messi. La prima scelta di Andrea Pirlo per l'attacco del prossimo anno è sempre Edin Dzeko, ma nei giorni scorsi Suarez è stato proposto alla dirigenza bianconera. Il giocatore vuole lasciare il Barça e dall'Uruguay sono convinti: vuole andare alla Juventus.