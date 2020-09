19









A che serve l’esame? E' la domanda che tutti i tifosi della Juve si stanno ponendo, cercando di risolvere il mistero che avvolge Luis Suarez. L'uruguaiano ieri pomeriggio è sbarcato in Italia, a Perugia precisamente, per sostenere l'esame di lingua italiana livello B1, necessario per ottenere la cittadinanza del nostro Paese. Lui, uno dei primi primi cinque centravanti al mondo, è arrivato all'Università per stranieri per sostenere un esame organizzato assieme alla Juventus... anche se poi alla Juventus rischi di non andarci. Il passaporto è la condizione numero 1 per giocare in Italia, ma i lunghi tempi della burocrazia rischiano di far saltare l'affare, con la Juve che ha sostanzialmente chiuso per Edin Dzeko nelle scorse ore.



VOLONTA' - Suarez ha un accordo con la Juventus per il 2020-21, ma questo oggi non conta: per diventare comunitario, una volta passato l'esame (come da lui fatto), servono l'approvazione da parte del Ministero dell’Interno e firma al consolato. Con ancora un grande dubbio sui tempi per completare l’iter. Il retroscena più interessante riguarda il pensiero dell'attaccante, che ha parolato di Torino e che alla domanda di una persona all’interno della Palazzina Lupatelli sul trasferimento alla Juventus ha risposto: "Sì, possibile". Un'apertura che mostra ancora una volta la sua volontà, la sua speranza, che ancora non è finita. Vuole la Juve, come certificato dall'esame, ma non è semplice, meno che mai ora.



DOPPIETTA - E allora c'è spazio per un'altra domanda: può la Juventus prendere sia Dzeko che Suarez? Logicamente, due attaccanti di 33 e 34 anni con quegli ingaggi fanno fatica a coesistere, ma... Un percorso stretto per portarlo alla Juve però - scrive la Gazzetta - in linea teorica ci sarebbe: "Un percorso che passa dalla cessione di almeno un altro giocatore offensivo come Dybala. Suarez a quel punto potrebbe firmare entro il 5 ottobre nel caso in cui la burocrazia corra e il passaporto arrivi rapidamente oppure più tardi, a mercato chiuso, dopo aver risolto con il Barcellona. In quel caso sarebbe uno svincolato e non potrebbe entrare nella lista Champions per i gruppi, che chiude il 6 ottobre alle 24". Tornerebbe disponibile per la fase a eliminazione diretta, uguale se firmasse a gennaio.