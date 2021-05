Luis Suarez è campione di Spagna. Sì, proprio lui! L'attaccante che in estate è stato corteggiato dalla Juventus e al centro del caos esame-farsa all'Università per stranieri di Perugia, dopo quella brutta vicenda ha voltato pagina firmando per l'Atletico Madrid a parametro zero. E oggi ha vinto la Liga da protagonista con la squadra di Simeone. Emozionato nel post partita, l'uruguaiano ha lanciato anche una frecciatina al Barcellona: "Non mi ha valorizzato, mi hanno sottovalutato e l'Atletico ha aperto le porte per darmi un'opportunità. Sarò sempre grato a questo club per aver avuto fiducia in me".