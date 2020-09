Luis Suarez è un nome chiacchieratissimo durante questa settimana: in Italia per il caso dell'esame farsa, in Spagna per le dinamiche di mercato che lo hanno riguardato, fino all'approdo all'Atletico Madrid che ha chiuso la telenovela Juve. E oggi sono arrivate due novità, una dall'Italia e una dalla Spagna.

INDAGINI - Hanno fatto rumore ieri gli strali del pm Raffaele Cantone, che ha fermato l'indagine per le troppe fughe di notizie che hanno violato il segreto istruttorio. Oggi l'Ansa ci aggiorna sulla situazione: ad inizio settimana prossima ci sarà un vertice per riprogrammare l'attività nel rispetto del segreto investigativo, per chiarire ogni aspetto di quanto successo.

RETROSCENA - Invece El Desmarque ha rivelato un retroscena di mercato: a Perugia, dove si era recato per sostenere l'esame, Suarez sarebbe stato intercettato da emissari della Roma che avrebbero provato a strappare un accordo con lui in extremis, trovando però il rifiuto del Pistolero.