E adessotorna sul mercato. L'attaccante uruguaiano, svincolato dallo scorso 30 giugno, sembrava a un passo dal River Plate, ma gli ultimi risultati degli argentini hanno portato al 'no' secco del Pistolero, ora pronto a un'altra avventura, magari in Europa."Ero molto entusiasta di andare al River e combattere per la Copa Libertadores - ha raccontato al Pais -, il mio sogno era poter vincere una coppa in Sudamerica ma dato che il River Plate è stato eliminato, questa possibilità ora viene meno".Nelle scorse settimane, il suo agente l'ha proposto anche alla Juventus. Ipotesi scartata, però, in questo momento.