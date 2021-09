torna in Italia e La Gazzetta dello Sport in edicola ripercorre le tappe di un anno fa: l'esame d'italiano, l'esame "farsa" di Perugia e tutti i guai giudiziari sull'Università di Perugia. "Un anno dopo, Luis Suarez è di nuovo in Italia. Il 17 settembre scorso un volo privato lo portò da Barcellona a Perugia. Doveva sostenere un esame di italiano propedeutico al suo passaggio, in realtà a quel punto già compromesso, alla Juventus. Un esame farsa, sostenuto da professori condiscendenti che gli avevano già inviato per mail le domande che gli avrebbero fatto e che non vedevano l’ora di consegnargli il diploma e farsi una foto con il bomber charrua", prosegue Gazzetta.