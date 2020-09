4









La Juve vuole Luis Suarez. Un fatto noto ormai da qualche giorno, confermato da continui contatti tra le parti alla ricerca di soluzioni ai problemi occorsi fino a qui. Dalla buonuscita (contesa tra il giocatore e il Barcellona) ai soldi necessari per acquistare il cartellino dell'attaccante e sbloccare la trattativa con il Barça, arrivando al passaporto. Suarez resta la pista numero 1 per la Juve, nonostante i suoi rapporti tesi con il Barcellona non aiutino, così come il tempo che stringe e rischia di complicare le pratiche per diventare comunitario.



Suarez in questi giorni ha la testa al braccio di ferro con il Barcellona, ma non può trascurare i libri. Per poter essere tesserato dalla Juventus deve superare il test di lingua e diventare comunitario. Ma quando? Come scrive la Gazzetta, l'indiscrezione delle ultime ore racconta: l’esame dovrebbe essere giovedì e l’istituto di riferimento l’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificatori riconosciuti. "Le voci sulle date - chiosa la rosea - anche nelle ultime ore, si moltiplicano, tra ipotesi - si parla anche dei primi giorni della prossima settimana - e calendari degli esami consultati online: a Perugia, ad esempio, la prossima sessione è in programma martedì 22 settembre".