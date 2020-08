Tuttosport dedica l’apertura a Luis Suarez: “Suarez spinge per la Juve”. Poi prosegue: “Paratici tratta a oltranza per il bosniaco, che è stato rassicurato anche da Pirlo, ma l’uruguaiano tenta il sorpasso accelerando sulla rescissione col Barcellona”.



Il Corriere dello Sport apre con: “Pirlo alla Conte: Dzeko trequartista al servizio di Cristiano e Dybala. Juve, la rivoluzione è anche tattica: Andrea punta sul 3-4-1-2”.



Scopri nella gallery le prime pagine dei giornali in edicola!