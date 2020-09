Luis Suarez non molla. Non è ancora un cittadino italiano a tutti gli effetti, perché la burocrazia richiede i suoi tempi, ma ha superato l'esame sostenuto ieri a Perugia e ora è pronto a diventare cittadino comunitario. Il traguardo però è più vicino, il passaporto è un requisito indispensabile perché l’uruguaiano possa accasarsi alla Juventus, che ha già blindato e aspetta di firmare Edin Dzeko.



Doppietta, quindi? Stando a quando filtra dalla Continassa, sarebbe impossibile immaginare che la Juve prenda entrambi i giocatori, almeno non senza creare degli spazi con delle cessioni. Come scrive Tuttosport, Suarez non ha mai smesso di pensare alla Juventus: "Lo fa da quando telefonò al vicepresidente Pavel Nedved per avere rassicurazioni e anche ieri mattina, dopo l’allenamento svolto in gruppo al centro d’allenamento blaugrana raggiunto a bordo dell’auto dell’amicissimo Leo Messi, il 33enne di Salto non vedeva l’ora di imbarcarsi sul volo privato che l’avrebbe condotto a Perugia. [...] Suarez spera che la pratica faccia il suo corso e che entro il 5 ottobre sia italiano a tutti gli effetti (la Juve ha tempo fino alla mezzanotte del 6 per presentare la lista Champions), anche perché i primi incartamenti erano già stati preparati in passato per via della nazionalità italiana della moglie Sofia Balbi. Sapeva che la Juve è sempre stata caldissima su Dzeko e il fatto che il bosniaco approdi a Torino non l’ha reso meno soddisfatto".