I quotidiani sportivi nazionali aprono prevalentemente con la notizia delle notizie: lo sblocco dell'affare tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik, con conseguente accelerazione per il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Su questa scia aprono infatti Tuttosport ("Mister Pirlo, c'è Dzeko per te") e il Corriere dello Sport ("Milik-Dzeko, ci siamo"). Contestualmente, in Spagna, il Mundo Deportivo parla di un "Suarez che si arrocca e complica l'uscita dal Barcellona".

ALTRI TEMI - Tornando in Italia, la Gazzetta dello Sport propone a tutta pagina un "Testa a testa" tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku per lo scudetto. Mentre, ancora in Spagna, Sport dà spazio anche alla presentazione di Miralem Pjanic al Barça, in programma alle ore 14.