Primo allenamento della gestione Ronald Koeman a Barcellona, all’insegna della roboante assenza di Lionel Messi. La Pulce è in rotta con il club, i colloqui dei prossimi giorni tra il padre e Bartomeu saranno decisivi per il suo futuro, sempre più lontano dalla Catalogna. Come quello di Luis Suarez, accostato alla Juventus. Pavel Nedved avrebbe contattato direttamente il centravanti uruguaiano, in trattativa con il Barça per ottenere la buonuscita. Il suo stipendio si aggira sui 15 milioni di euro netti e al momento rappresenta l’alternativa all’obiettivo numero uno Edin Dzeko.