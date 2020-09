E' corsa contro il tempo per arrivare a Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano sosterrà l'esame B1 di lingua italiana la prossima settimana (16 o 17 settembre) ma non sarà abbastanza per ricevere subito il passaporto italiano. L'iter burocratico durerà ancora diversi giorni dopo l'esame e se tutti i documenti dovessero arrivare dopo il 5 ottobre, data di scadenza del mercato, la Juve sarebbe costretta ad un piano B. Quale? Quello di prendere Suarez da svincolato ma per farlo il Pistolero dovrebbe trovare un accordo sulla buonuscita coi catalani prima della fine del mercato.