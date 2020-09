1









Rottura definitiva. Luis Suarez e Ronald Koeman non si sono presi e non si prenderanno: il Pistolero è stato escluso dai convocati per l’amichevole contro il Nastic di ieri e questo comporta un addio ormai segnato. Non è nei piani del tecnico e nella sua testa Barcellona è praticamente un ricordo. In Spagna parlano anche di un contatto con l'Atletico Madrid, ma la strada per arrivare alla Juve sembra quella più percorribile. Con delle tappe. La prima, l’esame di italiano: a Perugia, giorno dopo giorno, aumentano gli articoli e le conferme non ufficiali, c’è un progetto secondo cui Suarez sosterrebbe l’esame per il passaporto con l’Università per Stranieri di Perugia, scrive la Gazzetta.



KOEMAN - Ronald Koeman continua a spingerlo lontano dal Barça. Quando è cominciata la stagione, il tecnico olandese gli ha parlato escludendolo dai giocatori sui quali avrebbe puntato in questa stagione e, vedendolo, non sembra aver cambiato idea. "Poi i due - spiega la rosea - hanno cominciato a vedersi tutti i giorni a San Joan Despì, centro tecnico del Barça, restando però sempre distanti. Non è vero che Koeman ha fatto allenare da solo Luis Suarez, la cosa avrebbe immediatamente portato a una lamentela ufficiale del giocatore, però si gli ha fatto capire l’aria che tira: Luis fa una parte del lavoro col gruppo, ma non l’intero allenamento".



L'ESAME E LA JUVE - Suarez, escluso dai convocati ieri, ha passato il sabato in famiglia e ha avuto la possibilità di studiare, perché l’esame di italiano si avvicina ed è al momento l’ostacolo maggiore nel suo passaggio alla Juventus, in attesa che trovi un accordo col Barça per il pagamento dell’ultimo anno di contratto. La Juve, intanto, ha l'accordo non solo col giocatore (triennale o biennale con opzione, che arriverebbe a 10 milioni di stipendio grazie ai bonus) ma anche col Barcellona (intorno ai 15 milioni, di cui 3 di parte fissa e il resto in bonus) e spinge.