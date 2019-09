Luis Suarez, attaccante del Barcellona, accostato anche alla Juventus sul mercato, ha svelato un retroscena su Neymar e il suo possibile ritorno in blaugrana ai microfoni di Fox Sport Radio. Queste le sue dichiarazioni: "Ogni tanto parliamo ma non nell'ultimo periodo dove abbiamo voluto rispettare Neymar e la sua decisione in chiave mercato. Parlammo con lui quando volle lasciare il Barça e ci disse che voleva andarsene per migliorare la propria carriera. Ultimamente invece ha fatto di tutto per tornare".