Luis Suarez può restare a Barcellona, bloccato dal passaporto che ha compromesso l'affare con la Juve e dallo stesso club. El Transistor de Onda Cero, infatti, parla del no del Barcellona all'addio del Pistolero, diretto verso l'Atletico Madrid. Il presidente Bartomeu non intende avvantaggiare una diretta concorrente, per questo non intende concedergli una buonauscita e per il suo cartellino vuole dai colchoneros un indennizzo milionario. Affare in stallo, non saltato, perché Suarez avrebbe già un accordo di massima con l'Atletico per due stagioni.