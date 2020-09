Ride, Luis Suarez. Ride perché il suo futuro si sta pian piano delineando. Ronald Koeman gli ha detto chiaramente di non essere parte del suo progetto del Barça che verrà e lui ha trovato un accordo di massima col club bianconero pronto a riconoscergli dieci milioni di euro netti per le prossime tre stagioni (in modo da poter accedere ai benefici del Decreto Crescita). Suarez ride anche per le "Fake News" (GUARDA QUI) delle ultime ore. Non quelle sul suo accordo alla Juve, bensì le voci (supportate da alcuni video) a proposito di una sua scarsa forma fisica. Lui corre e mostra i denti, per ridere ma anche per far capire che ha ancora fame e infatti dopo quella storia Instagram ne aggiunge un'altra nella quale si vede segnare due gol nell'allenamento di oggi.In tutto questo il Pistolero attende novità sia da Barcellona che da Torino. Perché nel caso in cui non venisse trovato un accordo per la buonuscita dal club catalano starebbe allaE Suarez attende pure novità dal consolato italiano per il passaporto italiano e quindi comunitario per il quale manca l'esame di B1 ed il giuramento. Nonostante i rumours dalla Spagna, la Juve resta la prima scelta di Suarez. Ad oggi la trattativa è ferma ma la Juve è davanti a tutte forte dell'accordo col calciatore.