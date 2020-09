Luis Suarez all'Atletico Madrid, ancora non ci siamo. Quello che fino a poche ore fa era un affare praticamente concluso, si è complicato a causa dell'intromissione del presidente del Barcellona Bartomeu, che ha giudicato troppo sfavorevoli le condizioni dell'addio del Pistolero. Una situazione di stallo che in queste ore i rappresentati del Barcellona, Bartomeu in testa, e gli avvocati che difendono gli interessi del giocatore uruguaiano stanno provando a superare. Nelle scorse ore, ESPN aveva addirittura rilanciato l'indiscrezione circa una possibile conferenza stampa convocata da Suarez per esprimere la sua posizione sulla vicenda.