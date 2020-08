Addio a Suarez. Il Barcellona si prepara a salutare il centravanti di mille vittorie, ma l'uruguaiano non ha intenzione di risolvere il contartto che lo lega al Barcellona fino al giugno del 2021. Come riporta Sky Sport, Koeman ha però già parlato con Luis: gli ha spiegato come non rientri nel suo nuovo progetto. Suarez è sul mercato, dunque: aspetta una chiamata da qualsiasi club si presenti con un'offerta allettante e un progetto intrigante. Al momento, in vantaggio sembra esserci l'Ajax, che vorrebbe riportarlo ad Amsterdam. Occhio anche alla Juventus: Paratici valuta soprattutto Edin Dzeko e Arek Milik, ma il nome di Suarez non può lasciare impassibili.