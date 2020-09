Lo spazio dedicato alla Juventus sulle prime pagine dei giornali, come spesso avviene negli ultimi giorni, riguarda il nuovo centravanti. Il Corriere dello Sport titola "Milik blocca la giostra del gol: il polacco vuole la Juve, che aspetta Suarez, e trattiene Dzeko a Roma". L'apertura del quotidiano romano invece è su Arturo Vidal, promesso sposo dell'Inter. Mentre la Gazzetta dello Sport, in taglio alto a destra, scrive "Juve, Suarez studia: esame e Pirlo più vicini". L'apertura della Rosea invece è tutta per l'interesse del Milan per Federico Chiesa.