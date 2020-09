Entrambe calzano bene, anche se poi la scelta ricadrà su un solo modello. Il fatto è che tutte e due fanno fatica ad uscire dal negozio di appartenenza. Da una parte, il cui addio alla Roma è rallentato dalle difficoltà dei giallorossi nel raggiungere un accordo con il Napoli per il sostituto Milik. Dall’altra c’è, in piena trattativa con il Barcellona per discutere la buonuscita per slegarsi dal club, dopo essere stato messo alla porta dal nuovo tecnico Ronald Koeman.- Con il giocatore i passi sono stati già fatti, la dirigenza bianconera ha già trovato l’accordo con l’entourage dell’attaccante sulle cifre dell’ingaggio (10 milioni di euro netti). Ma oltre alle resistenze dei blaugrana nel corrispondere a Suarez il compenso per l’addio (pretende 25 milioni), adesso deve interfacciarsi con un altro ostacolo, il passaporto.Nel nostro campionato è considerato extracomunitario, motivo per cui- Adesso per il 33enne si prospettano due strade da battere:per richiedere il passaporto italiano, oppureper ottenere la cittadinanza per motivi lavorativi. Con questo problema, le tempistiche per un suo possibile approdo in bianconero si allungano, anche se il tempo non è tiranno (il calciomercato chiude il 5 ottobre). Un ostacolo che l’Inter conosce bene: come riporta Calciomercato.com, quando nel 2018 la società nerazzurra acquistò Keita Baldè, il giocatore non aveva avviato le pratiche per essere naturalizzato spagnolo.