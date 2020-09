Luis, nonostante tutto, sarà in Italia. L'attaccante uruguaiano questo pomeriggio arriverà a Perugia per l'esame di italiano, e la Gazzetta dello Sport in edicola assicura: "In questi giorni ha studiato, ha studiato per davvero".Secondo quanto racconta la Rosea, sono stati giorni caldi, caldissimi. In tanti telefonavano allo sportello informazioni per avere qualche dritta. Non vi sono comunque certezze; vi sono possibilità, alte. Del resto, l’Università per Stranieri è uno dei pochi enti riconosciuti in cui uno straniero può effettuare l’esame di lingua necessario per il passaporto italiano. Si tratta del CELI e il livello richiesto è il B1. Oggi si comincia con i primi selezionati, tra questi può esserci anche Luis.Ravanelli, intanto, conferma alla Gazzetta: "Mio figlio fa l’università in città e mi dice che c’è attesa. Tutti lo vorrebbero vedere. Naturale, è una stella". Difficile comunque che rientri nei tempi dettati dal mercato: Suarez proverà ad avviare l'iter rapido per il passaporto (che potrà sempre servire, no?), poi si vedrà.Intanto,Come anticipato nei giorni scorsi da una parte della stampa italiana, per l'uruguaiano c'è anche la possibilità di svolgere il test da remoto.