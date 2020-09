La Juventus ha guadagnato molto terreno per Luis Suarez, attaccante che sta trattando la buonuscita con il Barcellona dopo la scelta di escluderlo dal nuovo ciclo blaugrana. È il candidato più forte insieme a Edin Dzeko, anche se ci sono altre squadre in lizza per il Pistolero. Come riporta Marca, anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando all’uruguaiano ex Ajax e Liverpool, con Neymar suo grande sponsor.