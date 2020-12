Su Il Fatto Quotidiano, emerge un nuovo retroscena sull'organizzazione dell'esame di Luis Suarez. Per il giudice, Olivieri spezza la sessione del 22, creando una data del 17 con la scusa della questione covid: in realtà, l'esame sarà svolto esclusivamente dall'uruguaiano, senza altre persone. Dalle intercettazioni emerge che Olivieri, l'esaminatore e la professoressa che ha preparato Suarez hanno "coinvolto nella sessione anticipata per Suarez altri candidati, appositamente contattati a tal fine, al preciso scopo di fare sembrare che detta anticipazione risponde a effettive necessità. Avevano però una preoccupazione: "Fanno due domande in italiano e la persona va in crisi”. La rettrice non si lascia intimorire: “Quindi questo qui deve essere come come quelli che scappano dalla porta di servizio… cioè non deve incontrare adesso i giornalisti”.