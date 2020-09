1









Niente Juventus per Luis Suarez? Spunta una nuova pretendente. C'è anche il Marsiglia sul Pistolero che in uscita dal Barcellona cerca una squadra per gli ultimi anni della sua carriera. Secondo quanto rivela L'Equipe, il club francese sta studiando un piano per l'attaccante uruguaiano del Barcellona. Difficile arrivare a garantirgli i 10 milioni annui pattuiti con la Juve, difficile anche convincerlo ad accettare la nuova destinazione, sicuramente meno ambiziosa, ma un tentativo verrà fatto.