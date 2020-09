Niente Juve per Luis Suarez anche se, come riporta Sky Sport, l'attaccante uruguaiano è sempre fuori dai piani del Barcellona. Koeman non avrebbe cambiato idea sul Pistolero le cui possibilità di vestire la maglia della Juve sono diminuite drasticamente nelle ultime ore. Non arriverà a Torino mentre invece Dzeko salirà su un volo privato e firmerà un contratto di due anni con la Vecchia Signora. Il futuro di Suarez, invece, è ancora tutto da scrivere.