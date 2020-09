Nella lista di cose da fare, per Luis Suarez, oggi c'era innanzitutto presentarsi all'allenamento del Barcellona. L'uruguaiano, di fatto, sta provando a rimanere in glaugrana, forte anche dell'amicizia fratenra con Leo Messi. Seduta dopo seduta, quasi riesce a prendere più potere, con le parole di Koeman ("se resta sarà uno in più") a rafforzare ulteriormente la sua posizione. Intanto, c'è chi giura che quest'oggi sarà a Perugia per l'esame d'italiano: il tutto, ovviamente, soltanto nel tardo pomeriggio, come da orario prefissato. Anche perché questa mattina Luis è al centro sportivo del Barça, accompagnato proprio dall'amico Messi. Sorrisi e mate, come se attorno non stesse accadendo nulla. Guarda il video qui in basso.