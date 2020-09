Non le migliori condizioni, almeno a giudicare dal video pubblicato dal Barcellona. Che no, non è proprio esperta in marketing. Almeno non in quello che concerne la compravendita di calciatori. Luis Suarez, oggi allenatosi con il gruppo, non ha certamente dato il massimo, chissà quanto influenzato dalle voci di mercato. Un tiro sbilenco a tu per tu con il portiere e un ritardo di condizione che appare evidente negli scatti (e nella forma fisica). Dai social, ovviamente, piovono commenti impietosi: "Suarez oggi. E pretende che gli paghiamo l'anno che gli rimane di contratto. Spero che la Juve non veda questo video". C'è chi commenta con una tartaruga, chi tagga la Juventus per farle cambiare idea. Come sempre, video e commenti sono nella nostra gallery qui in basso.