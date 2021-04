Trattando le ultime vicende sul caso Saurez che hanno rivelato il verbale di Andrea Agnelli in merito all’esame “farsa” condotto lo scorso settembre, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le cifre del contratto avrebbe firmato l’attaccante uruguaiano: “I pm chiedono contro però della proposta contrattuale inviata al legale di Suarez da Maurizio Lombardo, segretario generale in quel momento ancora in carica: 6 milioni di ingaggio netto e diversi bonus integrativi, 500mila euro in caso di vittoria della Champions League, 150 mila per lo scudetto, 500mila in caso di 15 gol stagionali e via andare”.