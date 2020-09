"Leggo di un esame farsa per la cittadinanza a Suárez. Io dei miei 23 anni ne ho passati 16 in Italia, sto per laurearmi in Comunicazione, vinco titoli italiani e ho la prospettiva di ottenere la cittadinanza nel 2030". In un'intervista a Repubblica, Danielle Madam, figlia di genitori camerunensi e campionessa italiana di lancio del peso, commenta il caso dell'attaccante uruguaiano e del suo esame farsa. "Sono arrivata in Italia a 11 anni con uno zio, morto poco dopo. Così mi hanno mandato in una casa famiglia, dove a furia di mangiare ho messo su un gran fisico che mi ha fatto scoprire questo sport. Ma ho avuto solo il domicilio, non la residenza, che ho ottenuto solo uscendo da lì, nel 2016. Servono 10 anni prima di poter fare domanda, e lo Stato ha 4 anni per concederla. Arriviamo al 2030 - le sue parole -. Se incontrassi Suarez? In spagnolo, che ho studiato, visto che l’italiano mi pare che lo capisca pochino. E poi gli direi che la cittadinanza non è un pezzo di carta, ma è qualcosa di serio che ti senti nel cuore. E, quando me lo chiedono, io rispondo che non mi sento camerunense, ma italiana, E pavese".