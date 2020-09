C'è un modo per sbloccare subito la cessione di Luis Suarez: passaporto a parte, l'idea della Juventus è quella di 'forzare la mano'. In che modo? Semplicemente aiutando il Barça con un indennizzo. La famosa 'formula Rakitic', che prende il nome del calciatore croato proprio perché così il Siviglia è riuscito a risolvere l'ugualmente complicata situazione contrattuale tra il centrocampista e la società azulgrana. Scrive SportMediaset a tal proposito: "ma la novità delle ultime ore è che i bianconeri potrebbero dargli una mano a svincolarsi. La Juve è disposta a versare ai catalani un indennizzo per il bomber, con una formula simile a quella utilizzata dal Siviglia per riprendersi Rakitic: 1,5 milioni di euro subito, più 9 di bonus legati ai risultati e dunque non facilmente raggiungibili".