L'esame di Suarez? Avvolto nel silenzio. Non si conosce la data, né il luogo del misterioso test dell'attaccante uruguaiano in procinto di arrivare alla Juventus. Nell'edizione odierna de Il Mattino, però, arriva una certezza: l'esame sarà a Perugia, con tutta probabilità il prossimo giovedì. "A Palazzo Gallenga vige la consegna del silenzio sull’arrivo dell’esaminato vip, fatto sta che la notizia anticipata ieri dalla Gazzetta dello Sport è molto più che una possibilità. Sarà con ogni probabilità il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche dell’Università per Stranieri a gestire l’esame di italiano del “pistolero”. Il centro è un’eccellenza dell’Ateneo ed oltre a svolgere gli esami si occupa anche di preparare prove per altri istituti convenzionati. Il calendario del Cvcl di Perugia prevede due sessioni a strettissimo giro di posta: una la prossima settimana, nella giornata di giovedì, e un’altra per la settimana successiva. Il calciatore uruguaiano parteciperà con molta probabilità ad una delle due sessioni".