Su Il Fatto Quotidiano emerge il retroscena sul corso intensivo online necessario a dare una configurazione regolare all'esame di Suarez. Scrive il giornale: "Come già emerso – e ribadito nell’ordinanza – Suarez arriverà in ateneo il giorno del test, il 17 settembre, con un esame ‘apparecchiato’. Insomma: domande concordate. Anche quella sessione è stata organizzata appositamente per assecondare la fretta della Juve". A spiegare tutto è il GIP: "Per velocizzare al massimo il conseguimento dell’attestato e corrispondere supinamente ai desiderata della Juventus, Olivieri organizza per Suarez una sessione straordinaria di esame sfruttando formalmente il pretesto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19″. E sottolinea: “Così incassando il commento entusiastico dell’avvocatessa Turco” che dice 'bravissimi'".