Un retroscena che fa breccia nel mercato, uno spiraglio che lascia il colpo ancora vivo. E' lo stesso Luis Suarez a pronunciare queste poche parole, che sembrano rimettere tutto in gioco: sì, perché se Dzeko è vicinissimo ad essere il nuovo numero 9 della Juve, c'è qualcosa che ancora fa sperare i tifosi e che collega l'attaccante del Barcellona a Torino. Suarez, a margine dell'esame di italiano (livello B1) sostenuto ieri pomeriggio all'università per stranieri di Perugia, ha risposto a una domanda dei tifosi sul suo possibile trasferimento alla Juve: "Sì, possibile". Due semplici parole, un'apertura -riportata dalla Gazzetta - che conferma i racconti di queste settimane, che fa ancora sperare e che rimette un po' di caos in una vicenda che sembrava essere più chiara.



LA SITUAZIONE - Edin Dzeko è ormai a meno di un passo dalla Juve, perché tutte le tessere del puzzle sono andate al loro posto ed è pronto a firmare un biennale da 7.5 milioni di euro a stagione. Suarez sembra essere stato accantonato da Paratici, perché i dubbi sui tempi tecnici necessari per ottenere il passaporto comunitario rimangono e il fatidico 5 ottobre si avvicina. Suarez ha passato l'esame - durato trenta minuti circa - senza problemi, ha parlato di Torino città e ha ottenuto il prezioso certificato, prima di rientrare a Barcellona, prima di scoprire il suo futuro. Sarà legato a Torino, alla Juve? Un'ipotesi non tramontata...