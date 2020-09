Sette giorni per capire. E per prendere una direzione. Se per Luis Suarez la situazione è ormai nota (si aspettano di capire le eventuali tempistiche per l'arrivo dell'uruguaiano dopo l'esame che giovedì svolgerà presso l'Università di Perugia), per Kean nelle ultime ore può tornare prepotentemente di moda. L'attaccante italiano ha giocato solo pochi minuti nella prima vittoria in Premier dell'Everton, con Ancelotti che l'ha gettato nella mischia al minuto 88. Moise, complice anche un minutaggio con il contagocce, gradirebbe tornare in Italia e soprattutto alla Juventus, dov'è cresciuto e dov'è stato lanciato nel grande calcio. In questa settimana si capirà, sono giorni caldissimi.