La rivelazione di Luis Suarez: 'Nel 2012 volevo andare alla Juventus'

Getty Images

Suarez Juve, le parole

Luis, attaccante dell’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista allo streamer Davoo Xeneize, svelando un interessante retroscena legato al calciomercato della Juventus . L’uruguaiano ha raccontato di essere stato vicino al trasferimento in bianconero nel 2012, prima che l’allora tecnico del Liverpool, Brendan, lo convincesse a rimanere ad Anfield.Parlando del suo passato, Suarez ha anche toccato il tema del suo addio al Barcellona, un momento che ha vissuto con grande sofferenza. Tuttavia, l’ex attaccante blaugrana ha sottolineato di non portare rancore per quella decisione, accettandola come parte del suo percorso professionale.

"Nel 2012 volevo andare alla Juventus ma Brendan Rodgers mi convinse a restare, con le sue idee di calcio. La Juventus era interessata a me e io volevo andarci, ma Rodgers ha fatto di tutto affinché non me ne andassi via. Barcellona? Ho sofferto molto l’addio, ma per qualche motivo doveva succedere, non vivo nel rancore né nel passato. Sentivo di poter continuare a dare qualcosa al club e che ero all’altezza di ciò che chiedevano."Queste dichiarazioni rivelano come la carriera di Suarez avrebbe potuto prendere una direzione diversa, con la possibilità di vestire la maglia della Juventus prima di affermarsi come uno dei migliori attaccanti del decennio. Alla fine, la sua scelta di restare al Liverpool si rivelò decisiva, portandolo poi a conquistare successi con il Barcellona e a scrivere pagine importanti della storia del calcio europeo.