La pista Luis Suarez sembra praticamente sfumata per la Juventus. Il centravanti del Barcellona è stato vicino al club bianconero e giovedì dovrebbe comunque sostenere l'esame per la cittadinanza italiana che però non arriverebbe subito, anzi. Proprio questo è uno dei problemi per l'arrivo dell'uruguaiano per il quale, scrive Il Corriere dello Sport, la Juve si sarebbe tirata ufficialmente indietro con una telefonata di Fabio Paratici nella giornata di lunedì.