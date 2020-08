1









In casa Barcellona è ormai caos. Dopo la rottura tra Leo Messi e il club, potrebbe arrivare un’altra cattiva notizia per i tifosi blaugrana. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, Luis Suarez è pronto a lasciare il Barcellona visto il poco apprezzamento del neo allenatore Ronald Koeman. Ne sono convinti anche i bookmaker che hanno già in mente la prossima destinazione dell’attaccante uruguagio. I betting analyst di Sisal Matchpoint, in particolare, credono che l’ex Liverpool possa finire alla Juventus, vista l’esigenza di prendere un centravanti in sostituzione di Gonzalo Higuain. L’approdo alla Continassa alla corte dell’esordiente Andrea Pirlo, riporta agipronews, è offerto a 3,00. Un profilo come Suarez, senza dubbio più attempato di quelli valutati in questi giorni (da Milik a Zapata passando per Jimenez) ma anche più esperto, porterebbe una ventata di entusiasmo non indifferente all’ombra dell’Allianz Stadium. Occhio però alle sirene inglesi. I tifosi del Liverpool hanno invaso il web chiedendo alla società di fare un piccolo sforzo per riportare Suarez ad Anfield. L’ipotesi di un ritorno in Inghilterra, sponda Reds, è quotata a 4,00.