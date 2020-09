5









La rottura è arrivata. Luis Suarez e il Barcellona sono in crisi già da qualche giorno, ma ora stanno arrivando i primi screzi "pubblici". Dopo la querelle su buonuscita, ultimo anno di contratto e gestione, ecco i problemi legati al campo. L'addio pare ormai scontato e in attesa di capire la formula, ecco che Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barça, lo ha invitato ad allenarsi a parte. Sessioni personalizzate, spiega ESPN, con un fisioterapista per lui e per Arturo Vidal, in attesa di concludere le proprie trattative, con Juve e Inter (per il cileno) in pole.



LA SITUAZIONE - La Juve spinge per Suarez, che intanto punta a diventare cittadino italiano nel giro di qualche giorno e ha già fissato l'esame decisivo. Vuole lasciare il Barcellona a parametro zero per sposare la causa bianconera, lo aspetta un contratto triennale a 10 milioni di euro netti all'anno. Resta solo il nodo risoluzione del contratto, con l'attaccante uruguaiano che chiede solo un anno di ingaggio e non più una buonuscita complessiva da 25 milioni di euro.