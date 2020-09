1









I motivi per i quali Luis Suarez non ha ancora firmato con la Juventus sono economici e burocratici. L'aspetto tecnico centra poco secondo La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il giocatore non vuole fare passi avanti verso il Barcellona che lo ha tagliato completamente fuori dalla squadra del prossimo anno. Vuole tutto l'ultimo anno di contratto. Il Barcellona non è disposta a pagare così tanto, la soluzione può essere il pagamento di una buonuscita a Suarez, con l'ok della Juve per il pagamento di una cifre legata a determinati bonus. Un po' come è stata l'operazione Rakitic al Siviglia.