Quando dici Chiellini-Suarez ripensi subito ai Mondiali del 2014, a quel morso dell'attaccante uruguaiano alla spalla del difensore azzurro non visto dall'arbitro, nell'incredulità generale. Una scena a suo modo storica, che resta nella memoria di tutti, ma che... non influenzerà il futuro e le scelte della Juve. L'episodio torna di attualità visto che Suarez è diventato un obiettivo di mercato juventino e potrebbe essere un nuovo compagno di capitan Giorgio Chiellini. Nessun rancore, nessuna problematica. Lo ha già raccontato più volte Chiellini, che a Suarez ha rivolto attestati di stima in plurime occasioni. E l'attaccante si è scusato, pubblicamente. Prima a distanza, poi durante un Barcellona-Juventus del 2017, ecco baci abbracci e scambio di maglia.



Insomma, scrive Tuttosport, "si capisce perché il capitano bianconero non sia affatto dispiaciuto all’idea che anche Suarez sia in corsa per un posto alla Juventus, accanto a Cristiano Ronaldo. Altro elemento, peraltro, che nei confronti di Suarez nutre un buon livello di stima. Ai tempi madridisti arrivò addirittura ad inserire pubblicamente il blaugrana nella sua personale top-5 di attaccanti, facendo indispettire non poco i tifosi blancos".