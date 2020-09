2









Cos'avrà voluto dire, Douglas Costa? Alt: prima contestualizziamo. Il brasiliano della Juventus da tempo ha aperto un canale Telegram di cui non solo è fondatore, ma anche amministratore (insieme al professionista che gli cura la comunicazione social). Ogni tanto appare, ogni tanto si fa sentire. Spesso risponde anche alle curiosità dei tifosi. In tempo di mercato, le domande di giornata erano tutte su Luis Suarez.



'SI VIENE LUIS' - Un po' di sano sfottò, qualche battuta di rito ("Dove gioco? Al posto di Giorgio Chiellini!") e ci siamo: Douglas non si tira indietro alla domanda su Suarez, ormai nome più gettonato per la maglia numero nove bianconera. "Non ne ho idea", scrive Dougly. Che poi aggiunge: "Si viene Luis". Ora: aperte tutte le ipotesi, sondate tutte le variabili di significati e significanti, al momento la soluzione più gettonata resta uno spagnoleggiante 'se' e non 'sì' in versione avverbio affermativo. Dunque, 'tradotto', vien fuori così: "Non so se arriva Suarez". Un'ammissione candida, chissà quanto sincera. Di certo, sugli altri nomi Costa non s'era proprio esposto...