Suarez sì o Suarez no? Non sembra scaldare particolarmente i tifosi della Juve l'ipotesi di vedere in bianconero l'attaccante uruguaiano, già vicinissimo a Torino nell'estate 2020 prima che la trattativa si infrangesse di fronte allo scoglio della cittadinanza italiana del giocatore, poi diventata un processo giudiziario dopo l'esame farsa all'Università per gli Stranieri di Perugia che gli avrebbe consentito di ottenerla in tempi brevi, sfruttando il legame con la moglie Sofia Balbi. Due anni dopo, riecco che il "numero 9" torna di attualità dalle parti della Continassa, dove la Signora è alla disperata ricerca di rinforzi in attacco, non solo giovani e di prospettiva, ma anche esperti e vincenti, come da indicazioni di Massimiliano Allegri. Il "Pistolero", questa volta, è stato offerto al club bianconero direttamente dai suoi agenti: per la Juve è un "piano B", che può essere promosso in base ai futuri sviluppi del mercato.



Sul fronte tifosi, però, la pista non sembra convincere. Svincolato dall'Atletico Madrid e in cerca di una nuova sistemazione, Suarez è etichettato da molti, tra il serio e il faceto, come un giocatore "bollito", un ripiego per una squadra che aveva detto di voler puntare su altri profili, più giovani e freschi. D'altra parte, non mancano nemmeno coloro che invece lo ritengono un potenziale ottimo acquisto, perfetto come vice di Dusan Vlahovic ma anche come spalla del serbo, in un 4-4-2. "Non costa niente, perchè no?", il pensiero di una frangia di sostenitori bianconeri, favorevoli alla sua presenza in rosa per il suo mix di carisma, esperienza e senso del gol. Al momento non esiste nemmeno una reale trattativa, ma Suarez è indubbiamente il tema del giorno.



