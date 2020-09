1









Edin Dzeko resta il primo nome per l'attacco della Juventus. Lo è per la preferenza espressa da Andrea Pirlo ma pure per la trattativa con la Roma e con il calciatore che va avanti spedita tanto che i bianconeri hanno già un accordo di massima con il bosniaco e la distanza con la Roma è praticamente assottigliata tra i 10 offerti dalla Juve ed i 15 milioni richiesti dai giallorossi. L'accordo si troverà in mezzo.



INTRECCIO STIPENDI - Dzeko guadagnerebbe circa 7,5 milioni di euro a stagione, per un esborso di circa 15 milioni lordi. Praticamente gli stessi che la Juve sborserebbe se Suarez accettasse di tagliarsi lo stipendio arrivando a 10 milioni di euro. In questo caso il Decreto Crescita giocherebbe in favore del club bianconero che spenderebbe appunto circa 15 milioni lordi per il cartellino del Pistolero. Suarez però al momento di milioni ne guadagna 15 netti e i bianconeri avrebbero due necessità: convincerlo a tagliarsi l'ingaggio e non spendere troppo per il cartellino.



CARTELLINO - Fino a pochi giorni fa Suarez sembrava destinato a lasciare il Barcellona rescindendo unilateralmente il contratto. Un'opzione che con l'interesse della Juventus non sembra più possibile. Suarez, poi, vorrebbe una buonuscita per dire addio ai catalani e questo sarebbe lo scenario migliore per la Juve che così potrebbe risparmiare altri soldi. Occhio, però, perché il Barça, appunto, non è più così propenso alla rescissione e quindi, secondo Tuttosport, una possibilità potrebbe essere quella di legare il cartellino ad una decina di milioni di euro di bonus come fatto da Barça e Siviglia con la cessione di Rakitic agli andalusi. Tutto aperto, Dzeko prima scelta ma Suarez scala posizione e scalda il cuore della Juve.