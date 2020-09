3









Tutto il mercato gira attorno a Barcellona. Tutto parte da Leo Messi e la notizia delle ultime ore è che l'argentino possa decidere di restare, alla fine, al Nou Camp. Il club catalano è stato tassativo nei confronti del suo campione: di partire gratis non se ne parla, la clausola per farlo è scaduta il 30 giugno. Se vuoi andare via trova chi ci porti i 700 milioni della clausola. E allora tutto potrebbe terminare in un nulla di fatto. Dall'Argentina dicono che al 90% Leo resterà ancora un anno al Nou Camp.



COSA CAMBIA - E se da Barcellona parte tutto il resto del mercato i tifosi della Juve sono i primi a chiedersi: cosa accadrà ora con Luis Suarez? L'uruguaiano ha un grande rapporto con La Pulce. Sono amici e si trovano a meraviglia in campo e fuori. La paura è quella che se resta Messi potrebbe pure restare Suarez ma secondo Sky Sport Koeman non cambierà idea sul Pistolero. L'ha messo sul mercato a inizio stagione e la permanenza di Messi non cambierebbe la sua opinione. All'uruguaiano è stato chiesto da tempo di trovarsi una squadra. La Juve è pronta a prenderlo se si svincola gratis dal Barça oppure pagando anche un piccolo compenso ai catalani sotto forma di bonus.