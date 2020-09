Contatti continui tra la Juventus e Luis Suarez, che sta trattando con il Barcellona per la risoluzione del contratto. Secondo Sky Sport la dirigenza bianconera avrebbe trovato addirittura un principio d'accordo con l'entourage del giocatore, aspettando di capire se si può sbloccare in qualche modo la situazione legata a Dzeko: con il bosniaco è tutto a posto e anche tra Juve e Roma, che prima però deve chiudere per l'arrivo di Milik dal Napoli. La Juve lavora su due tavoli, da una parte Dzeko e dall'altra Suarez, col quale i dirigenti sono in contatto continuo.